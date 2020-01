Konyaspor Aykut Kocaman'a sahip çıktı

Konyaspor Kulübünden, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Aykut Kocaman ve yönetimle alakalı medyada yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Camiamız bilmeli ki birkaç gündür basında yer alan haberlerin ve iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetimimiz Sayın Hocamızın sözleşmesi devam ederken hiçbir teknik adamla görüşmemiştir." ifadesi kullanıldı.Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun her zaman Konyaspor'un hizmetinde olduğu ve en başından beri taraftarları önemseyip onların sesine kulak veren bir politika izlediği belirtildi.Aykut Kocaman'ın yeniden Konyaspor'a kazandırılması konusunda yine camianın istekleri doğrultusunda hareket edildiği vurgulanan açıklamada, Türk futbolunun büyük bir kaosun eşiğinde olduğu ve bunun için de öncelikli olarak altyapının güçlendirilmesine önem verilmesi gerektiği ifade edildi.Bazı medya organlarında asparagas haberlerle kaos ve tartışma ortamı yaratılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Hepimizin böylesi zamanlarda ayrışmak yerine tek vücut, tek yürek, tek akıl olabilmemiz kulübümüzün yüksek menfaatleri açısından son derece önemlidir. Bugün bu dönemde bizim ve diğer takımların attığı adımların, teknik direktör değişikliklerinin lige nasıl yansıyacağını mayıs ayı sonunda inşallah hep birlikte göreceğiz. Alanyaspor maçından sonra Sayın Hocamızın yönetimle irtibatı kestiği, büyük tartışmalar yaşandığı, teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın bazı isteklerde bulunduğu ve bunların kabul edilmediği gibi saçma sapan iddialar ortaya atılmıştır. Camiamız bilmeli ki birkaç gündür basında yer alan haberlerin ve iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetimimiz Sayın Hocamızın sözleşmesi devam ederken hiçbir teknik adamla görüşmemiştir. Görüşmek için teşebbüste dahi bulunmamıştır. Hoca arayışına girmemiştir.""Geçmişte olduğu gibi bugün de İttifak Holding Konyaspor'umuzun geleceğinin planlanmasında teknik direktörümüz Aykut Kocaman olmaya devam edecektir." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Öngörülen transferler yine her zaman olduğu gibi hocamız tarafından tespit edilmiştir. Öte yandan Sayın Hocamızın belirlediği isimlerle yollarımız ayrılacaktır. Yönetim kurulumuz ve camiamız, daha önce olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hocamızın her zaman yanında olmaya devam edecektir. Açılacak yeni sayfada, yönetim kurulumuzun görev dağılımında da değişikliğe gidilecektir."Yönetim kurulunun şimdiye kadar yaptıklarının arkasında olduğu ifade edilen açıklamada, "Bugün özellikle altyapı ve profesyonel takımımızın demirbaş listesine giren yatırımlarımızın değerinin yakın dönemde çok daha iyi anlaşılacağı düşüncesindeyiz. Bugün bu anlamda geldiğimiz nokta Türkiye'de tepe noktası seviyesindedir. Dolayısıyla genel anlamda yöneticilerin ve teknik heyetlerin gayretleri ve ortaya koydukları büyük emeklerin sadece sonuçlara bakılarak göz ardı edilmesi, bunu doğuran sebeplerin araştırılmaması en büyük eksikliktir." değerlendirmesinde bulunuldu.