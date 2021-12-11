Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 4-1'lik skorla kazandı.



Karagümrük, 12. dakikada Aleksandar Pesic ile öne geçti. Konyaspor, 29. dakikada Amar Rahmanovic ile skoru eşitledi.



Konyaspor, 53. dakikada Serdar Gürler'in attığı golle öne geçti.



Karagümrük'te Luckassen 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Luckassen, Süper Lig'deki 22. maçında 5. kez kırmızı kart gördü.



85. dakikada Guilherme ve 88. dakikada Serdar Gürler maçın skorunu belirleyen golleri attılar.



58 yıl sonra Süper Lig'de üst üste 3 maç kaybeden Karagümrük, 22 puanda kaldı. Karagümrük'e karşı 11. resmi maçta 8. kez kazanan Konyaspor, puanını 30'a yükseltti.



Konyaspor, gelecek hafta Antalyaspor'u ağırlayacak. Karagümrük ise Göztepe deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Burak Bekaroğlu'nun ara pasında rakibinden topu kurtaran ve ceza sahasına giren Pesic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği sağladı. Hedenstad'ın kaptırdığı topu önünde bulan Cikalleshi, pasını sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Bytyqi'ye verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Amar Rahmanovic ile buluşturdu. Rahmanovic'in penaltı noktası civarından çıkardığı sert şutta top ağlarla buluştu: 1-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada Konyaspor öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın kendi yarı sahasından ara pasında topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

71. dakikada İttifak Holding Konyaspor üçüncü gole yaklaştı. Serdar Gürler'in sağdan ortasında Burak Bekaroğlu'nun uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Soner Dikmen, ceza sahasında bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Viviano, gole izin vermedi.

79. dakikada Balkovec'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic topu kornere çeldi.

83. dakikada Pesic'in ceza sahası çizgisi civarından yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan top direkten döndü.

84. dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Konyaspor atağında Michalak, ceza sahasına girmek üzereyken Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Hollandalı stopere kırmızı kartını gösterdi.

85. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Guilherme, uzak köşeye yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

88. dakikada konuk takım, dördüncü golünü buldu. Soner Dikmen'in kendi yarı sahasından uzun pasında topla buluşan ve sol çaprazdan hızla ceza sahasına giren Serdar Gürler'in çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken



VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Burak Bekaroğlu (Dk. 85 Baniya), Balkovec, Biglia, Emre Mor (Dk. 62 Adnan Uğur), Jimmy Durmaz (Dk. 63 Erhun Öztümer), Bertolacci (Dk. 62 Ahmed Musa), Karamoh, Pesic



İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 89 Adil Demirbağ), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 90 Alper Uludağ), Rahmanovic (Dk. 80 Mpoku), Bytyqi (Dk. 74 Michalak), Cikalleshi (Dk. 89 Ahmed Hassan)



Goller: Dk. 12 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 29 Rahmanovic, Dk. 53 ve 88 Serdar Gürler, Dk. 85 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 84 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük)





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