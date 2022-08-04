Konferans Ligi 3. Turu 4 maçla başladı

Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu oynanan 4 maçla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Konferans Ligi 3. Turu 4 maçla başladı
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04 Ağustos 2022 03:23
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu 4 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 4 maç oynandı.

Organizasyonda bugün oynanan maçların sonuçarı şöyle:

Riga-Gil Vicente: 1-1

Viborg-B36 Torshavn: 3-0

Wolfsberger-Gzira: 0-0

Dunajska Streda-FCSB: 0-1

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