Konferans Ligi 3. Turu 4 maçla başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu 4 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 4 maç oynandı.
Organizasyonda bugün oynanan maçların sonuçarı şöyle:
Riga-Gil Vicente: 1-1
Viborg-B36 Torshavn: 3-0
Wolfsberger-Gzira: 0-0
Dunajska Streda-FCSB: 0-1
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 4 maç oynandı.
Organizasyonda bugün oynanan maçların sonuçarı şöyle:
Riga-Gil Vicente: 1-1
Viborg-B36 Torshavn: 3-0
Wolfsberger-Gzira: 0-0
Dunajska Streda-FCSB: 0-1
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