Kolombiyalı bisikletçi Pantano'ya 4 yıl men cezası

Kolombiyalı bisikletçi Jarlinson Pantano'ya doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verildi

Haber; AA
Kolombiyalı bisikletçi Pantano'ya 4 yıl men cezası
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21 Mayıs 2020 14:05
Kolombiyalı bisikletçi Jarlinson Pantano, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlanmasından iki ay sonra, 2019'un haziran ayında aktif kariyerini noktalayan Pantano hakkındaki kararını açıkladı. UCI, Pantano'nun 2023'ün nisan ayına kadar bisiklet organizasyonlarına katılmasını yasakladı.

31 yaşındaki eski sporcu, IAM takımı adına mücadele ettiği 2016 Fransa Bisiklet Turu'nın 15. etabını kazanmıştı.

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