Koeman'dan Anderlecht'e derbi taktiği!

Teknik Direktörü, Galatasaray maçındaki dizilişle Anderlecht karşısına çıkması bekleniyor. Hoca bazı isimleri ise dinlendirecek.Eljif'in maça 11 başlayıp skora göre oyundan alınacağı kaydedildi. Fenerbahçe'de cezası nedeniyle derbide yer almayan İslam Slimani Anderlecht maçında takımdaki yerini alacak.D Grubu'nda 2. sırada yer alan Kanarya, Belçika'da 2-0 geriye düşüp 2-2 berabere kaldığı Anderlecht'i evinde yenip, gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor.Galatasaray derbisinin devre arasında oyundan alınan ve Instagram hesabından bu durumu "Her zaman ben. B...tan bir karar. Futboldan hiçbir şey anlamıyorlar" diyerek eleştiren Benzia, kesik yedi. Cezayirli oyuncu, idari kararla Anderlecht maçı kadrosuna alınmadı ve dünkü idmana çıkmadı. Benzia paylaşımın ardından yine sosyal medya hesabından özür dilemişti.