27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
23:00
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
0-09'
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
23:00
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
0-08'
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
0-07'
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
1-09'
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
0-09'
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
0-09'
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
0-09'
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
0-08'
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
0-09'
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
23:00
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
23:00
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
23:00
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
23:00
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
23:00
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
23:00
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
0-09'
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
0-08'
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
0-09'
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
23:00
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-09'
27 Kasım
PAOK-Brann
0-09'
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
0-06'
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
0-09'
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
1-08'
27 Kasım
FC Porto-Nice
1-07'
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
23:00
27 Kasım
Genk-Basel
23:00
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
23:00
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
23:00
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
23:00
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
23:00
27 Kasım
Rangers-Braga
23:00
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
23:00
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
23:00

Kocaelispor'dan futbolculara 100 milyon liralık ödeme

Kocaelispor, futbolcuların peşinat, maaş ve birikmiş prim alacaklarına karşılık toplam 100 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirdiğini açıkladı.

27 Kasım 2025 20:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'dan futbolculara 100 milyon liralık ödeme




Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, futbolcuların geçmişe dönük alacaklarıyla ilgili önemli bir ödeme yaptığını duyurdu. 
 
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların peşinat, maaş hak edişleri ve birikmiş prim alacaklarına yönelik toplam 100 milyon liranın bugün itibarıyla ödendiği belirtildi.
 
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Futbol takımımızın peşinat, maaş hak edişlerine ve birikmiş prim alacaklarına istinaden toplam 100 milyon lira ödeme bugün itibarıyla yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.
