Kocaelispor, Berkay Tolga Dabanlı ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor, Berkay Tolga Dabanlı ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, Berkay Tolga Dabanlı ile sözleşme imzaladı
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20 Ocak 2022 15:20
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Berkay Tolga Dabanlı'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avusturya Bundesliga'da yer alan SC Rheindorf Altach'tan stoper Berkay Tolga Dabanlı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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