KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2024 SAATİ | Diyanet'e göre Kocaeli Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı kılarak evlerine bayramı getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, il il Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladı. 2024 Kocaeli bayram namazı saatini merak edenler ve sorgulayanlar için 2024 Kocaeli bayram namaz saati ve bayram namazının nasıl kılındığına dair detaylar haberimizde…
KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2024 SAATİ
10 Nisan Çarşamba günü Kocaeli'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu.
Buna göre; Kocaeli'da bayram namazı sabah saat 07.00'da kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2024
İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 10 Nisan sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;
"Adana: 06.41, Adıyaman: 06.29, Afyonkarahisar: 06.59, Ağrı: 06.08, Aksaray: 06.45, Amasya: 06.37, Ankara: 06.49, Antalya: 07.00, Ardahan: 06.09, Artvin: 06.13, Aydın: 07.10, Balıkesir: 07.09, Bartın: 06.50, Batman: 06.17, Bayburt: 06.19, Bilecik: 07.00, Bingöl: 06.19, Bitlis: 06.13, Bolu: 06.54, Burdur: 07.01, Bursa: 07.04, Çanakkale: 07.15, Çankırı: 06.46, Çorum: 06.40, Denizli: 07.05, Diyarbakır: 06.21, Düzce: 06.55, Edirne: 07.13, Elazığ: 06.24, Erzincan: 06.23, Erzurum: 06.15, Eskişehir: 06.59, Gaziantep: 06.33, Giresun: 06.26, Gümüşhane: 06.22, Hakkari: 06.07, Hatay: 06.38, Iğdır: 06.04, Isparta: 07.00, İstanbul: 07.04, İzmir: 07.13, Kahramanmaraş: 06.34, Karabük: 06.49, Karaman: 06.49, Kars: 06.08, Kastamonu: 06.45, Kayseri: 06.39, Kilis: 06.34, Kırıkkale: 06.47, Kırklareli: 07.11, Kırşehir: 06.44, Kocaeli: 07.00, Konya: 06.52, Kütahya: 07.01, Malatya: 06.28, Manisa: 07.12, Mardin: 06.19, Mersin: 06.44, Muğla: 07.09, Muş: 06.15, Nevşehir: 06.42, Niğde: 06.43, Ordu: 06.28, Osmaniye: 06.37, Rize: 06.18, Sakarya: 06.58, Samsun: 06.34, Şanlıurfa: 06.27, Siirt: 06.14, Sinop: 06.39, Şırnak: 06.12, Sivas: 06.33, Tekirdağ: 07.10, Tokat: 06.34, Trabzon: 06.21, Tunceli: 06.23, Uşak: 07.04, Van: 06.08, Yalova: 07.03, Yozgat: 06.41, Zonguldak: 06.52."
YURT DIŞI BAYRAM NAMAZI SAATLERİ BELLİ OLDU
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.49'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.59'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.53'te, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.45'te eda edilecek.
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Müezzin kayyım, bayram namazına nasıl niyet edileceği konusunda cemaati bilgilendirir. Niyet edilirken, hangi bayramın namazı olduğu belirtilir.
"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama."
RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi Bayram Namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek: