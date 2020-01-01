Kobe için ertelenen "L.A. Savaşı", 9 Nisan'da oynanacak

Los Angeles Lakers ve LA Clippers arasındaki ertelenen maçın, 9 Nisan günü TSİ 06:30'da oynanacağı açıklandı.



28 Ocak tarihinde oynanmış olması planlanan Lakers ve Clippers maçı, efsane oyuncu Kobe Bryant, kızı Gianna ve diğer yedi kişinin hayatını kaybetmesine neden olan helikopter kazasından sonra ertelenmişti.



Bu süreçte diğer üç maçın da yeniden planlandığı belirtildi.



8 Nisan'da oynanması planlanan Chicago Bulls ve LA Clippers maçının 6 Nisan'da, 9 Nisan'da oynanması planlanan Golden State Warriors ve Los Angeles Lakers maçının 7 Nisan'da, 7 Nisan'da oynanması planlanan Bulls ve Lakers arasındaki maçın ise 8 Nisan'da oynanacağı duyuruldu.



