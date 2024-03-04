Kızılcık Şerbeti Abdullah (Apo) neden değişti, öldü mü?

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol karakterlerinden biri olan Abdullah Ünal'ı canlandıran isimde değişikliğe gidildi. Dizinin 53. bölümünden itibaren Apo karakterine deneyimli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan verecek. Peki, Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı, Apo'yu canlandıran isim neden değişti?



KIZILCIK ŞERBETİ ABDULLAH NEDEN DEĞİŞTİ?



Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Settar Tanrıöğen'in hayat verdiği Abdullah karakterinin değişimi olarak ise oyuncunun geçirdiği beyin kanaması rahatsızlığı ön plana çıktı. Yani Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakteri oyuncunun hastalığı nedeniyle değiştirildi.



KIZILCIK ŞERBETİ SETTAR TANRIÖĞEN NEDEN YOK?



Kızılcık Şerbeti'inde APO karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrasında yaşadığı hafıza kaybı nedeniyle diziden ayrıldığı aktarıldı. Fenomen dizide Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın Abdullah karakterine hayat vereceği belirtildi.

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