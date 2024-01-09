Kızıl Goncalar kaldırıldı mı? Fox Tv Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?

Kızıl Goncalar nefesler tutularak takip ediliyor. Peki Kızıl Goncalar dizisi yayından kaldırıldı mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman saat kaçta yayınlanacak?



KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünün 15 Ocak Pazartesi yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.



KIZIL GONCALAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?



Kızıl Goncalar yayından kaldırılmadı. RTÜK, "Kızıl Goncalar" dizisine "toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılık gerekçesiyle iki kez program durdurma cezası verdi. Bu ceza, dizinin üçüncü bölümünün yayınlanmasını engelledi.



FOX TV YAYIN AKIŞI 8 OCAK



08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Kızıl Goncalar

13.30 En Hamarat Benim

16.15 Kızıl Goncalar

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Zorunlu yayın

22.15 Yabani

02:00 Adım Farah



KIZIL GONCALAR YAPIMCISINDAN AÇIKLAMA GELDİ!



FOX TV'de bu akşam Kızıl Goncalar dizisi yayın akışında yer almıyor. Dizinin yapımcısının yaptığı açıklama ise şu şekilde;



"Bu Akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi ,RTÜK verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncaların yayınını yapamıyoruz."





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