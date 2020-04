'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuruların yüzde 77'si 10 kişiden az çalışanı olan firmalar'

Sosyal destek programının ikinci fazı için kriterler belirleniyor

"1752 lira ila 4 bin 380 lira arasında gelir desteğini çalışanlarımıza sunacağız"

"Başvuran firmalarımızın yüzde 77'si 10 kişiden az çalışanı olanlar"

"Mesafelerimiz uzak olsa da gönüllerimiz uzak olmasın"

"Bu süreci atlatacağız ve üretim her zaman devam edecek"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını görüldüğü andan itibaren vatandaşlara sosyal hizmetleri sunmak için çalışmaya başladıklarını anlatan Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin bu süreçte geçerli olacağını anımsattı.Selçuk, Bakanlığın 227 hizmetinin dijital ortamda verildiğini ve zorunlu olmadıkça vatandaşlara sokağa çıkmamalarını tavsiye ettiklerini vurguladı.Sosyal yardımlara ilişkin soru üzerine, bugüne kadar yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Selçuk, "Türkiye genelinde 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız var. Vakıflarımıza her ay periyodik paylar gönderiyoruz. Geçen aya kadar 135 milyon lira gönderiyorduk sahaya. Geçen ay itibarıyla Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu rakamı 180 milyon liraya çıkardık. İlerleyen günlerde bu rakamı daha da artıracağız. Dolayısıyla periyodik paylarla da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz." diye konuştu.Bakan Selçuk, koronavirüsün vatandaşlar üzerindeki sosyoekonomik etkisini, yükünü azaltmaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:"Bu anlamda Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi altında bir sosyal destek programı açıkladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Sosyal Destek Yardım Programı altında 3 faz var. 1'inci fazda, özellikle toplumumuzun en alt gelir grubunda olan vatandaşlarımıza erişmeyi amaçladık ve 2 milyon 111 bin hanemize ulaştık. Bu hanelerimize 1000'er lirayı teslim ettik.2'inci fazda da yine belli kriterler koyarak, o kriterleri oluşturuyoruz şu anda vatandaşlarımıza 1000'er lira daha ulaştıracağız. Bu kapsamda 2 milyon 300 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz. Faz 3 ise talep bazlı olacak, ona dair altyapı çalışmalarımız da devam ediyor. Çünkü istiyoruz ki bu süreçte dokunulmayan hiçbir vatandaşımız kalmasın. Bu anlamda faz 3 çalışmamız devam ediyor. Faz 2'nin kriterleri daha belli olmadı, belirleniyor faz 3 için web sitesi üzerindeki altyapı daha tamamlanmadı, onu da açıklayacağız."Desteklere ilişkin Bakanlığın internet sitesinden duyuru yapılacağını aktaran Selçuk, vatandaşlardan başka duyurulara, WhatsApp mesajlarına itibar etmemelerini istedi.Faz 1 ve 2 için başvuru yapılmasına gerek olmadığını belirten Selçuk, faz 3'ün ise talep bazlı olacağını vurguladı.Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin soru üzerine, bunun herhangi bir iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen durması ya da üçte bir oranında azaltılması durumunda devreye soktukları bir program olduğunu belirtti.Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nde çalışanların son 12 aydaki prime esas kazancı üzerinden ortalamanın alınacağını ve brüt kazancının yüzde 60'ının verileceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:"Bu brüt kazancının yüzde 60'ı denildiğinde yüzde 40'ı kalacak gibi düşünülüyor ama öyle değil. Nete vurduğumuz zaman bu oran yüzde 75-78'lere çıkıyor. Dolayısıyla çalışanımız maaşının yüzde 75'ine kadar almış olacak. Burada bir tavan bir de taban var. Tavan da ortalama brüt asgari ücretin 1,5 katını, yüzde 150'sini geçemiyor. Dolayısıyla biz 1752 lira ila 4 bin 380 lira arasında bir ücreti, ödemeyi, gelir desteğini bu dönemde çalışanlarımıza sunmuş olacağız."Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında başvuru şartlarının kolaylaştırıldığını, istenen belge sayısının azaltıldığını, 600 prim ödeme gün sayısını 450'ye indirdiklerini, 120 gün hizmet akdine tabi olma şartını da 60 güne çektiklerini anımsatan Selçuk, böylelikle daha fazla çalışanın bu destekten faydalanmasını sağladıklarını vurguladı."Mücbir sebeple kapatılan iş yerlerinin başvurularını bekliyoruz." çağrısını yapan Selçuk, başvuruların da en hızlı şekilde sonuçlandırmaya gayret edildiğini aktardı. Bu desteğin hem çalışanı hem işvereni koruduğuna işaret eden Selçuk, başvurularda sektör ve çalışan sayısı ayrımının olmadığını hatırlattı.Bakan Selçuk, "Şu ana kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuran firmalarımızın yüzde 77'si 10 kişiden az çalışanı olan firmalarımız." dedi.Başvuru sürecinin 3 ay boyunca geçerli olacağını aktaran Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gerektiğinde bu süreyi uzatma yetkisinin bulunduğuna işaret etti.Zehra Zümrüt Selçuk, huzurevleri ve diğer bakım kuruluşlarındaki tedbirlere ilişkin soru üzerine, çok sıkı önlemler alındığını, 6 saatte bir ateş ölçümü yapıldığını, kurumlara ziyaretçi yasağı getirildiğini belirtti. Selçuk, "Şu ana kadar bu süreçte huzurevlerimizde ve bakım merkezlerimizde Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallar ışığında önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Kontrollerini gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, aileler için de tavsiyelerinin sorulması üzerine şunları kaydetti:"Evde kalmak aslında ailelerimizle, sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmek için de bize fırsat sundu. Birbirimizi daha fazla görmemize de sebep oluyor. Bu süreci yapmak istediğimiz ama dünyanın hızından dolayı tamamlayamadığımız birçok işi tamamlamak için de kullanabiliriz. Hep beraber sevdiklerimizle daha çok zaman geçirelim. Yarım kalmış işlerimizi, okuyamadığımız kitaplarımızı, hobilerimizi tamamlayalım. Bu süreçte ailelerimizin birbirine daha da kenetleneceğine inanıyorum."Selçuk, aileler için "Hayat eve sığar, evde kalalım diyoruz. En önemlisi de hayat aileye sığar. Yarım kalmayalım, evde kalalım. Dijital birçok fırsatımız var, büyüklerimizi arayalım. Mesafelerimiz uzak olsa da gönüllerimiz uzak olmasın. Biz gönül mesafelerimizi yakın tuttuğumuz sürece ailelerimiz de birbirine daha fazla kenetlenecek inşallah." mesajını verdi.Süreçten çalışma hayatının olumsuz etkilenmemesi için alınan önlemlere ilişkin soruya karşılık da Selçuk, temel gayelerinin çalışanı, işvereni, istihdamı korumak ve artırmak olduğunu vurguladı. Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınmasının yanı sıra telafi çalışma sürelerinin 2 aydan 4 aya çıkarıldığını, Ekonomik İstikrar Paketi ile önlemler alındığını anımsatarak, "İstihdamı, çalışanı korumak çok önemli. Çünkü bu süreci atlatacağız ve üretim her zaman devam edecek. Ekonomimiz her zaman canlı olarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.Sahadaki sıkıntıları gidermek için Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla devamlı irtibat halinde olduklarının altını çizen Selçuk, "İşverenlerimize hep diyorum; bu zorlu süreci beraber aşacağız. İstihdamı korumak çok önemli. Hep beraber istihdamı koruyarak, üretimi, vatandaşlarımıza gelir desteğini devam ettirerek bu süreci aşacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.