Kings, yeniden yapılanma için veteranlarını takasa açtı

Sacramento Kings, ligin geri kalanına yeniden yapılanma sürecine gireceklerini gösteren güçlü bir sinyal vererek veteran oyuncularını takasa açtığını duyurdu.

Sacramento Kings, ligin geri kalanına yeniden yapılanma sürecine gireceklerini gösteren güçlü bir sinyal vererek veteran oyuncularını takasa açtığını duyurdu.

Haberlere göre Kings Genel Menajeri Scott Perry, mevcut kadroyla bir playoff yarışı kovalamak yerine Sacramento'nun çok yıllı bir yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini kabul etmiş durumda.

Genç çekirdek oyuncular Keegan Murray ve Nique Clifford'ın ise takas görüşmelerinde kesinlikle takas edilmeyeceği belirtiliyor. Zach LaVine, DeMar DeRozan ve Domantas Sabonis gibi veteran isimlerin ise takas pazarında yer alması bekleniyor.


Sacramento'nun karşı karşıya olduğu temel zorluk, bu veteran oyuncuların büyük bir takas getirisi yaratmama ihtimali. LaVine'in piyasa değeri, takımların gelecek sezon için 48.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonundan çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu bilmesi hâlinde daha yüksek olacaktı. Sabonis ise bu sezonun ardından iki yıl boyunca toplam 94 milyon dolarlık kontrata sahip. DeRozan'ın sözleşmesinde ise yalnızca bir yıl bulunuyor ve bu yılın 10 milyon dolarlık kısmı kısmen garanti.

