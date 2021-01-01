"Kings, Barnes için 'sağlam bir karşılık' bekliyor!" iddiası

Sacramento Kings'in, forvet oyuncusu Harrison Barnes'ı yalnızca "sağlam bir karşılık" olması takdirinde takas etmeye istekli olduğu iddia edildi.



Kings, bu sezon Batı Konferansı'nda 15-24'lük derecesiyle 13'üncü sırada yer aldığından ötürü, playoff çekişmesinden oldukça uzakta yer alıyor. Sonuç olarak, son takas tarihinden önce muhtemel anlaşmalarda birkaç oyuncu işlem görmeye açık olabilir.



NBC Sports'tan James Ham'a göre, Sacramento, Barnes'ı son takas tarihinde göndermek için 'sağlam bir karşılık' elde etmeye bakacak:



"Kaynaklara göre McNair (Kings'in basketbol operasyonları başkanı), Barnes'ın hem sahada hem de saha dışında Kings'e getirdiği değerin farkında ve aynı zamanda, ister serbest oyuncu piyasasında ister de takas yoluyla olsun, kendisinin yerini doldurmanın ne kadar zor olacağını biliyor.



Kings eğer Barnes'ı göndermek isterse, çok sağlam bir karşılığa ihtiyaçları olacak. Bu da Draft hakları ve halihazırda uzun dakikalar oynamaya hazır bir oyuncu anlamına gelebilir."



Bu sezon %49 şut isabetiyle 16.7 sayı ortalaması yakalayan Barnes, kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiriyor ve aynı zamanda maç başına 6.2 ribaund ve 3.5 asist istatistiklerine de sahip.



