Kimya bozma planı: Josef de Souza

Kadıköy'deki 15 yıllık hasreti bitirmek için gece gündüz mesai yapan Sergen Yalçın, Brezilyalı ön libero ile Fener'in yıldızı Sosa'yı durduracak

Haber; Türkiye
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Kimya bozma planı: Josef de Souza
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28 Kasım 2020 11:08
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın gece gündüz demeden Fenerbahçe maçı için mesai yapıyor. Kadıköy'deki 15 yıllık hasrete son vermekte kararlı olan tecrübeli teknik adam derbide sahaya süreceği kadroyu da belirledi. Sergen Hoca'nın derbideki gizli silahlarından biri Josef de Souza olacak. Tecrübeli teknik adam, eski takımı Fenerbahçe ile Kadıköy'de 67 maça çıkan ve özellikle derbi atmosferlerini çok iyi bilen Brezilyalı oyuncuyu, Fenerbahçe'nin kimyasını bozmak için kullanacak.

Tek değişiklik

Josef de Souza'ya, Fenerbahçe'nin hücumlarını yönlendiren ismi Jose Sosa'yı durdurma görevi veren Sergen Yalçın, böylelikle rakibin en önemli silahlarından birini etkisiz hâle getirmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca Başakşehir maçında kazanan takımı, tek bir mecburi değişim dışında bozmayacak. Geçen hafta eksiklerden dolayı savunmada görev yapan Dorukhan sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Covid-19'u atlatan Rosier, derbide sağ bekteki görevine dönecek.      



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