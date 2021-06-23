Kevin-Prince Boateng, Hertha Berlin'e transfer oldu

Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, yeni sezon öncesinde Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.Alman kulübünün altyapısında ve A Takımı'nda forma giyen Kevin-Prince Boateng, 34 yaşında eski kulübüne geri döndü.Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Kevin-Prince Boateng imzasının ardından "Burası benim için herhangi bir kulüp değil. Tüm kariyerimi Hertha Berlin'e borçluyum. Borcumu ödemeye geldim. Hertha Berlin'i asla unutmadım, hep kalbimdeydi" açıklamasını yaptı.Geçen sezon İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giyen Kevin-Prince Boateng, 25 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.