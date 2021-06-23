Kevin-Prince Boateng, Hertha Berlin'e transfer oldu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng, bu kez Almanya'ya transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Herthabsc.de
Abone Ol
Kevin-Prince Boateng, Hertha Berlin'e transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2021 18:52
Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, yeni sezon öncesinde Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.

Alman kulübünün altyapısında ve A Takımı'nda forma giyen Kevin-Prince Boateng, 34 yaşında eski kulübüne geri döndü.

Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Kevin-Prince Boateng imzasının ardından "Burası benim için herhangi bir kulüp değil. Tüm kariyerimi Hertha Berlin'e borçluyum. Borcumu ödemeye geldim. Hertha Berlin'i asla unutmadım, hep kalbimdeydi" açıklamasını yaptı.

Geçen sezon İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giyen Kevin-Prince Boateng, 25 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.






EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.