Kevin Durant, NBA'in "en saf skoreri" seçildi!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, 30 NBA uzmanının katıldığı ankette NBA'in en iyi "saf skoreri" olarak seçildi.



The Athletic'deki bir makalede, iyi bağlantılara sahip 30 uzmandan oluşan bir panel, ligin en iyi skorerlerini sıraladı ve Durant, listede en üst sırada yer aldı:



Makalede şu ifadelere yer verildi:



"Durant, aldığımız 30 oy pusulasının 28'inde yer aldı ve bunların 20'sinde ilk sıradaydı. Ona oy verenler arasındaki en yaygın mantık neydi? Genel olarak savunmaların, performansı üzerinde hiçbir etkisi olmaması.



Ona ilk sıra oyu veren bir GM, 'KD ya şut sokar, ya da kaçırır. Ve bunun üzerinde herhangi bir etkiniz yoktur. O boyuyla şutunu istediği an çıkarabilmesi oldukça absürt.' şeklinde konuştu.



Kendisine bir başka ilk sıra oyu veren bir scout ise, oy pusulasında Durant'in ilk sırada olup olmamasını belirleyen faktörün, boyu olduğunu belirtti."



Bu sezon aşil sakatlığından dönen 32 yaşındaki Durant, %52.4 şut isabetiyle 29.0 sayı, 7.3 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarına sahip.



