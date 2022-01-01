Kevin Durant 4-6 hafta arası yok!

Brooklyn Nets, yıldız oyuncu Kevin Durant'in sol iç yan bağ burkulması sebebiyle 4-6 hafta arası forma giyemeyeceğini duyurdu.



Durant, geçtiğimiz Cumartesi günü New Orleans Pelicans'a karşı oynanan maçta takım arkadaşı Bruce Brown bacağına düştüğünde sakatlanmıştı. Durant oyundan erken ayrılmış olsa da, Nets karşılaşmada galip gelmeyi başarmıştı.



Arenadan ayrılırken Durant, sakatlığın 2017'deki benzer sakatlık kadar ciddi olmadığına inandığını belirtmişti. Mevzubahis sakatlıkta KD, takım arkadaşı Zaza Pachulia'nın kendisinin bacağına doğru düşmesi sebebiyle bir aydan fazla bir süre oynayamamıştı.



Brooklyn, önümüzdeki 14 maçın 11'i deplasmanda oynanacağı için, bu süreçte iç sahada oynaması yasak olan Kyrie Irving'i sahaya sürebilecek.



Bu sezon KD, 36 maçta lig lideri olduğu 29.3 sayının yanı sıra, 7.4 ribaund ve 5.8 asist ortalamalarına sahip.



Nets'in büyük üçlüsü Durant, Irving ve James Harden, bu sezon toplamda birlikte yalnızca iki maçta forma giyebildiler.



