Kerr: "Motivasyon bazen açgözlülükten geliyor"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın 2015'teki ilk şampiyonluğunun bir iş gibi hissettirmesi sonrası, 2018 şampiyonluğunun daha çok bir rahatlama hissi verdiğini söyledi.
Kerr, süperstar oyuncularını motive etmek için "açgözlülüğü" kullandığını da ekledi: "Süperstarlardan bahsettiğimizde, Michael Jordan'dan, Steph Curry'den ve Kevin Durant'ten bahsettiğimizde, gereken motivasyon bazen sadece şampiyonluk kazanma ve tarihteki yer edinme durumu üzerine olan açgözlülükten geliyor. Bunu ben bir koç olarak motivasyon için kullanmıyorum, fakat birçok süperstar oyuncu bence akıllarından bunu geçiriyor. Şampiyon olduğunuzda, bunu elinizden almamaları gerektiği gibi... Ama bu noktada, Steph ve KD sadece giderek daha da açgözlü oluyor. 'Haydi Magic'e yetişelim, MJ'e yetişelim.' diyorlar."
Stephen Curry'nin üç, Kevin Durant'in ise iki şampiyonluk yüzüğü bulunuyor.