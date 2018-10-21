Kerr: "Motivasyon bazen açgözlülükten geliyor"

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Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın 2015'teki ilk şampiyonluğunun bir iş gibi hissettirmesi sonrası, 2018 şampiyonluğunun daha çok bir rahatlama hissi verdiğini söyledi.Kerr, süperstar oyuncularını motive etmek için "açgözlülüğü" kullandığını da ekledi:Stephen Curry'nin üç, Kevin Durant'in ise iki şampiyonluk yüzüğü bulunuyor.