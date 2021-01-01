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Kerr: "Bir takım bize Kelly'yi sordu ama teklif bile sunmadılar"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Kelly Oubre Jr. üzerinde dönen takas söylentileri hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Kelly Oubre Jr. üzerinde dönen takas söylentileri hakkında konuştu.

Oubre Jr.'ın oyun stiliyle Warriors'a tam olarak uyum sağlamadığı düşünüldüğünden ötürü, yakın zamanda kendisiyle ilgili takas söylentileri başlamıştı.

Ancak Kerr, Oubre Jr.'ı savunarak bu söylentileri reddetti ve kendisiyle bu konuda konuştuğunu söyledi:

"Evet, bunun hakkında konuşmuştuk. Talihsiz bir durum. Bir takım bizi aramıştı ama teklif bile sunmadılar, sadece Kelly'yi sordular. Sonra bir anda internete düştü."


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