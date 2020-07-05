Kayserispor'da Kovid-19 test sonuçları açıklandı

Hes Kablo Kayserispor'da, teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
Kayserispor'da Kovid-19 test sonuçları açıklandı
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05 Temmuz 2020 17:06
Hes Kablo Kayserispor'da, teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "4 Temmuz'da futbolcularımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Hes Kablo Kayserispor, yarın (6 Temmuz) saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.



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