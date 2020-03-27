Kayserispor'da bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da bir kişi koronavirüs teşhisi kondu.

Haber; Sporx.com
Kayserispor'da bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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27 Mart 2020 11:47
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 

Kayserispor Kulübü'den yapılan açıklamada bir idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı; "Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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