Kayserispor, Hosseini'yle imzalıyor

Süper Lig ekiplerden Kayserispor, geride kalan sezonda Trabzonspor forması giyen Majed Hosseini'yi kadrosuna dahil etti.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Hosseini'yle imzalıyor
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07 Temmuz 2021 13:52
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da transfer harekâtı hız kesmeden devam ediyor. Temsilcimiz, son olarak Trabzonspor ile yollarını ayıran Majed Hosseini'yi kadrosuna dâhil etti.

İlk olarak kadrosuna Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı, Onur Bulut ve Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı ekip, şimde de Stoper Majed Hosseini'yi dahil etti. 25 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelecek ve kendini Kayserisporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak.

İranlı stoper, Rah Ahan, Esteghlal ve Trabzonspor formaları giydi.


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