Kayseri'de Recep Mamur Tesisleri otel konforunda

Türkiye'nin en modern kulüp tesislerinden biri olan Recep Mamur Tesisleri, Kayseri'nin adeta yüz akı oldu.Kulüp başkanlığı döneminde Kayserispor'a büyük başarılar yaşatan, kimseden bir kuruş istemeden kulübe değer katan merhum Recep Mamur'un Kayseri'ye kazandırdığı modern tesisler 10 yıldızlı otel konforunu aratmıyor.İçeride ve dışarıda bulunan havuzları, son teknoloji ile donatılmış cihazlar ile futbolcuların yaşam kalitesini kat kat artıran Recep Mamur Tesisleri görenleri kendine hayran bırakıyor. Efsane merhum başkan Recep Mamur'un büyük gayretleri ile kurulan tesisler birçok kulübün hayalini süslüyor.Kayseri'nin en modern yapılarından biri olan Recep Mamur Tesisleri il dışından gelen bir çok ziyaretçinin de ilgi odağı haline geldi.