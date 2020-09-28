Kayseri Basketbol'un yeni transferi Shook sağlık kontrolünden geçirildi

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li Kylee Shook, sağlık kontrolünden geçti.

Haber; AA
Kayseri Basketbol'un yeni transferi Shook sağlık kontrolünden geçirildi
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28 Eylül 2020 12:25
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li Kylee Shook, sağlık kontrolünden geçirildi.

Son olarak Louisville Cardinals forması giyen ve sezon sonuna kadar anlaşılan 22 yaşındaki forvet, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklama yapan Shook, uyum döneminin gayet iyi geçtiğini söyledi.

Takımın kendisine çok açık olduğunu belirten Shook, "Takım bana karşı çok sıcak kanlıydı. Takımı çok seviyorum. Takım olarak hedefimiz gidebildiğimiz kadar ileri gitmek. Arkadaşlarım yavaş yavaş beni anlıyorlar." diye konuştu.



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