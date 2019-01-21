Mbaye Diagne, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemedi.

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Çaykur Rizespor oldu.Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Umar Aminu kaydetti.Kasımpaşa'da cezalı olan golcü oyuncuBu sezon ligde ikinci galibiyetini elde eden Çaykur Rizespor puanını 15'e yükseltti. Kasımpaşa 29 puanda kaldı.Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u ağırlayacak.2. dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Umar'ın dar açından sert vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı Ramazan Köse direğin dibinden güçlükle çıkardı.6. dakikada Trezeguet'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Koita'nın açısını düzelttikten sonra yerden yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan ayaklarıyla müdahale ederek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.19. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Samudio, düzelttikten sonra çektiği şutta topu üstten auta gönderdi.23. dakikada Çaykur Rizespor, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kararıyla öne geçti. Muric'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umar'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Yardımcı hakem Murat Ergin Gözütok, pozisyonda ofsayt olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından hakem Mustafa Öğretmenoğlu gol kararı verdi: 0-1.28. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda yerden seken topu kaleci Gökhan Akkan güçlükle çeldi. Meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Hajradinovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top bir kez daha Gökhan'dan döndü. Altıpas gerisinde pozisyonu takip eden Koita'nın bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak, yandan auta gitti.43. dakikada Pavelka'nın pasında topla buluşan Popov'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkteki Trezeguet meşin yuvarlağı kafayla Koita'ya indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top, kaleci Gökhan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.69. dakikada Trezeguet'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Koita'nın altıpas yakınından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.73. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada Sadiku'nun ceza sahası içinde kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu üstten kornere çeldi.Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanMustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin GözütokRamazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Özgür Çek (Dk. 88 Azad Toptik), Joseu Sa, Tarkan Serbest (Dk. 46 Sadiku), Hajradinovic (Dk. 68 Heintz), Pavelka, Trezeguet, KoitaGökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Talbi, Saadane, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Petrucci, Boldrin (Dk. 85 Nakoulma), Umar (Dk. 78 Chahechouhe), Samudio (Dk. 74 Abarhoun), MuricDk. 23 Umar (Çaykur Rizespor)Dk. 45+2 Veysel Sarı, Dk. 87 Josue Sa (Kasımpaşa), Dk. 61 Orhan Ovacıklı, Dk. 65 Muric, Dk. 84 Boldrin, Dk. 88 Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)