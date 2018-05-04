Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan, "Trezeguet" lakabının, küçük yaşlarda Mısır'da forma giyerken teknik direktörü tarafından takıldığını ifade etmişti.

Mısırlı futbolcu, "Küçük yaşlarda futbol oynarken, teknik direktörüm bana 'Trezeguet' lakabını taktı. Küçükken traşımı aynı Trezeguet gibi yapardım. Arkadaşlarım da beni ona benzetirlerdi." diye konuştu.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'nın sezon başında Anderlecht'ten kiraladığı Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan isimli olan Trezeguet lakabıyla bilinen kadrosuna katmak istediği iddia edilirken, başarılı futbolcu için İngiliz kulüplerinin de devrede olduğu iddia edildi.ESPN'in haberine göre, Kasımpaşa'da bu sezon üst düzey bir performans sergileyen Mısırlı yıldız için İngiltere'den Everton, Leicester City ve Burnley devreye girdi. Rusya'da Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Trezeguet'in burada da başarılı olacağı ifade edilirken, Muhammed Salah gibi bir diğer Mısırlı'nın muhtemel rotasının "Ada" olacağına vurgu yapıldıDevre arasında Cenk Tosun ve Theo Walcott gibi yıldızları kadrosuna katan Everton'un bu transferde ısrarcı olduğu, Anderlecht'in de 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye'deki patlamasıyla birlikte ciddi bir gelir elde edeceğinin altı çizildi. Trezeguet, bu sezon Kasımpaşa formasını 29'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 31 kez sırtına geçirdi. Bu maçlarda 14 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız, 5 de asist yaparak takımına büyük katkı sağladı.Genellikle sağ kanatta forma giyen Trezeguet, yeri geldiğinde orta alanın ortasında ve solda da oynayabiliyor. Her iki ayağını da iyi kullanan futbolcu, sezon sonu Anderlecht'e dönebilir ancak kontratı da 2019'da bitiyor.Kasımpaşa'nın sezon başında kiraladığı oyuncu için Belçika kulübüyle satın alma opsiyonu anlaşması bulunuyor. Kasımpaşa, Mısırlı futbolcuyu kadroda tutmak isteyebilir fakat son karar Trezeguet'te olacak.Sözleşmesinde 2.5 milyon euro bonservis bedeli yazan oyuncunun Haziran ayına kadar satın alma opsiyonu Kasımpaşa'da. İstanbul ekibi bu döneme kadar oyuncunun bonservisini ödeyip alma hakkına sahip olduğu duyuruldu.