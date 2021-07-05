Kasımpaşa, orta sahaya 'Çek' hamlesi yaptı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Çek futbolcu Michal Travnik'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çekya'nın Sparta Prag takımından kiralanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Travnik, geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maçta forma giydi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çekya'nın Sparta Prag takımından kiralanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Travnik, geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maçta forma giydi.