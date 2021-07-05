Kasımpaşa, orta sahaya "Çek" hamlesi yaptı

Kasımpaşa, Sparta Prag'dan Michal Travnik'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, orta sahaya 'Çek' hamlesi yaptı
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05 Temmuz 2021 19:32
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Çek futbolcu Michal Travnik'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çekya'nın Sparta Prag takımından kiralanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Travnik, geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maçta forma giydi.


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