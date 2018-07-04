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Kasımpaşa gençlerle devam dedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşaspor, 4 genç oyuncusu ile yeniden mukavele imzaladı.

Kasımpaşa gençlerle devam dedi
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04 Temmuz 2018 13:56
Kasımpaşa Kulübü, kadroda yer alan 4 genç oyuncuyla sözleşme yeniledi.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen Murat Can Yıldız, Onur Ural, Hakan Demir ve Hasan Bilal'in kendilerini 2021 yılına kadar lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

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