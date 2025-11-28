28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Karşıyaka ile Denizli İdmanyurdu zirve yarışında

Bahis soruşturması nedeniyle ara verilen TFF 3. Lig'de, soruşturma kapsamında önemli oyuncularını kaybeden Karşıyaka ve Denizli İdmanyurdu kozlarını paylaşacak.

28 Kasım 2025 13:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması nedeniyle 2 hafta ara verilen 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta maraton 29 Kasım Cumartesi günü kaldığı yerden başlayacak. Grupta namağlup zirve yarışındaki Karşıyaka ligin flaş ekibi Denizli İdmanyurdu'nu önemli mücadelede ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bilet fiyatları maraton tribün 200, kapalı tribün 400, VIP 750-1.250, deplasman tribünü 260 TL olarak açıklandı.

Toplam 1024 profesyonel futbolcunun futbol ailesine yasak olmasına rağmen bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilerek 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası aldığı soruşturma sonrasında iki takım da sahaya önemli eksiklerle çıkacak.

Karşıyaka'da ilk 11'in önemli isimleri Erol Zöngür, Erhan Öztürk, Mücahit Aslan, Tunay Meral, Harun Kaya, Hıdır Aytekin ve Yasin Uzunoğlu bahis soruşturmasından hak mahrumiyeti cezası aldı. Kaf-Kaf'ın ilk 11'i bu nedenle zorunlu olarak büyük oranda değişecek. Sarı kart cezalısı Berat Şahin de yarın forma giyemeyecek. Sezon başında aldığı cezanın düşmesi için Tahkim Kurulu'na başvuru yapan forvet Ömer Faruk Sezgin'in durumu ise netleşmedi.

Konuk ekip Denizli İdmanyurdu'nda da bahis soruşturmasında ceza alan Talha Aydemir, Mehmet Deveci, Arda Furkan Cirit, Burak Aktan, Mikail Efe Kartal, Alihan Vural ve Mehmet Berke Yanmaz görev yapamayacak.

Ligde ilk 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alan 24 puanlı Karşıyaka son olarak aldığı Ayvalıkgücü beraberliğiyle zirveden inip ikinciliğe gerilemişti. Ligdeki ilk sezonunu geçiren Denizli ekibi 20 puanda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
