Karşıyaka gurbette 3'te 3 peşinde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanan Karşıyaka, 2 Ekim Pazar günü Hacettepe 1945'e dış sahada 3'te 3 yapma hedefiyle konuk olacak.
Çubuk İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, haftaya 7 puanla 5'inci sırada başladı.
Hacettepe 1945'in ise 5 puanı bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-2 mağlup olarak elenmişti. Teknik direktör Erman Güraçar, Başkent'te kazanıp ligde geçen haftaki Şile Yıldızspor beraberliğini telafi etmek istediklerini dile getirdi.
Çubuk İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, haftaya 7 puanla 5'inci sırada başladı.
Hacettepe 1945'in ise 5 puanı bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-2 mağlup olarak elenmişti. Teknik direktör Erman Güraçar, Başkent'te kazanıp ligde geçen haftaki Şile Yıldızspor beraberliğini telafi etmek istediklerini dile getirdi.
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