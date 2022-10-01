Karşıyaka gurbette 3'te 3 peşinde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, 2 Ekim Pazar günü Hacettepe 1945'e dış sahada 3'te 3 yapma hedefiyle konuk olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Karşıyaka gurbette 3'te 3 peşinde
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01 Ekim 2022 15:20
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanan Karşıyaka, 2 Ekim Pazar günü Hacettepe 1945'e dış sahada 3'te 3 yapma hedefiyle konuk olacak.

Çubuk İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, haftaya 7 puanla 5'inci sırada başladı.

Hacettepe 1945'in ise 5 puanı bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-2 mağlup olarak elenmişti. Teknik direktör Erman Güraçar, Başkent'te kazanıp ligde geçen haftaki Şile Yıldızspor beraberliğini telafi etmek istediklerini dile getirdi.
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