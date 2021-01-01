Kareem: "NBA, KOVID-19 aşısını herkese zorunlu kılmalı!"

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, ligin tüm oyuncular ve personel için KOVID-19 aşısını zorunlu hale getirmesi gerektiğini söyledi.



Kareem, NBA'deki tüm NBA oyuncularının ve takım personelinin KOVID-19'a karşı aşılanması gerektiğini belirterek, aşı karşıtı düşünceye bir bakışın parçası olarak, Rolling Stone'dan Matt Sullivan'a şunları söyledi:



"NBA, tüm oyuncuların ve personelin aşılanmasında ısrar etmeli veya onları takımdan çıkarmalı. Durumun ciddiyetini kavrayamayan veya gerekli araştırmaları yapmayan oyunculara, personele veya taraftarlara yer verilmemeli.



Aşı karşıtlarıyla ilgili samimiyetsiz bulduğum şeylerden biri de, bağışıklığa ve tüm tıp uzmanlarına karşı küstahça bir tavır sergiliyor olmaları.



Merak ediyorum, eğer bu hastalığa çocukları veya kendileri yakalansaydı, tedavi görme konusunda aynı uzmanların tembihlerine nasıl yaklaşacaklardı?"



"SPORCULARA YÖNELİK KLİŞEYE ETKİSİ NEGATİF"



Abdul-Jabbar, özellikle siyahiler olmak üzere aşı olunmasını savunmayan oyunculardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını da sözlerine ekledi:



"İnsanları aşı yaptırmaya teşvik etmeyerek, ölümlere katkıda bulunuyorlar. Ayrıca bunun, doğrulanmış bilimsel kanıtlara bakamayan ve mantıklı bir sonuca varamayan 'aptal sporcu' klişesine nasıl katkıda bulunacağı konusunda da endişeliyim."



Oyuncuların aşı olması zorunlu kılınmamış olsa da, oyunculara 4.5 metre yakınında çalışan tüm hakemlerle birçok NBA ve takım personelinin, 1 Ekim'e kadar aşılanmaları gerektiği belirtilmişti.



Sullivan'a göre, yaklaşık 50 ila 60 NBA oyuncusu henüz tek bir KOVID-19 aşı dozu bile almış değil. Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins ve Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, aşı olmadığı bildirilen önemli oyuncular arasında yer alıyorlar.



