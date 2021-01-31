Karagümrük, Jeremain Lens için anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ta sezon başı kadro dışı bırakılan Jeremain Lens için anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com
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Karagümrük, Jeremain Lens için anlaştı
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31 Ocak 2021 19:39
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Jeremain Lens için girişimlerinde mutlu sona ulaştı.

Karagümrük, sezon sonuna kadar kiralık olarak Lens'i istedi. TRT Spor'un haberine göre, Lens ve Karagümrük görüşmeler yaptı, anlaşma sağlandı.

Beşiktaş'ta sezon başı kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fatih Karagümrük'te forma giyecek.





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