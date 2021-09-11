Karabük Üniversitesi Dünya Kupası Turnuvası başladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği KBÜ Dünya Kupası Turnuvası başladı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÖMER'in uluslararası öğrencileri sporun ışığında, sevgi ve kardeşlik duygusuyla kaynaştırmak amacıyla Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda düzenlediği etkinliğe 21 ülke takımı katılıyor.



Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan takımlar turnuvanın başlamasıyla sahada kıyasıya mücadele etti.



Sahadaki mücadelenin yanı sıra tribünde ülkelerini destekleyen öğrenciler de renkli görüntülere sahne oldu.



Turnuva, Fildişi Sahili ve Kamerun arasında oynanan ilk maçla başladı. Karşılaşma, 1-1 berabere bitti.



İlk günün diğer maçlarında Suriye Sudan'ı 2-1, Gine Türkmenistan'ı 4-2 mağlup etti.



Günün ikinci maçında Mısır ile Ürdün karşı karşıya geldi. Ürdün, karşılaşmayı 3-0 kazandı.



Turnuva, 1 Ekim'de sona erecek.



