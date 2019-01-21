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Kameni'den transfer açıklaması

Carlos Kameni, Espanyol'un kendisini bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediğini söyledi.

Kaynak: Takvim
Kameni'den transfer açıklaması
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21 Ocak 2019 11:50
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan 34 yaşındaki Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Carlos Kameni, Espanyol'un kendisini bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediğini açıkladı.

İspanyol basınına konuşan Kamerunlu file bekçisi, "Espanyol'dan ayrılalı 7 yıl oldu. Kulüp için kalbimde hissettiğim büyük sevgi hala sağlam. Gelmek istiyorum. Ancak onlar benimle bonservis sorunu olmadan görüşmeyi arzuluyor. Her şey mümkün" ifadelerini kullandı.

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