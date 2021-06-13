Kadın Judo Ümit Milli Takımı, TOHM sporcularıyla ortak hazırlık kampı yapıyor

Kadın Judo Ümit Milli Takımı'nın Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularıyla ortak hazırlık kampı yaptığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadın Judo Ümit Milli Takımı, TOHM sporcularıyla ortak hazırlık kampı yapıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2021 15:37
Kadın Judo Ümit Milli Takımı'nın Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularıyla ortak hazırlık kampı yaptığı bildirildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki gelişmeler ve uluslararası maç faaliyetlerinin programlarının belirlenmesiyle birlikte Kadın Judo Ümit Milli Takım sporcuları da Ankara'da kamp çalışmalarına çağrıldı.

Ankara TOHM bünyesinde yer alan judokalarla birlikte hazırlık çalışmalarına başlayan ümit milliler, sağlık kuralları çerçevesinde günde çift antrenman yapıyor.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.