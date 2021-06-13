Kadın Judo Ümit Milli Takımı, TOHM sporcularıyla ortak hazırlık kampı yapıyor

Kadın Judo Ümit Milli Takımı'nın Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularıyla ortak hazırlık kampı yaptığı bildirildi.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki gelişmeler ve uluslararası maç faaliyetlerinin programlarının belirlenmesiyle birlikte Kadın Judo Ümit Milli Takım sporcuları da Ankara'da kamp çalışmalarına çağrıldı.



Ankara TOHM bünyesinde yer alan judokalarla birlikte hazırlık çalışmalarına başlayan ümit milliler, sağlık kuralları çerçevesinde günde çift antrenman yapıyor.



