Kadın basketbolda final serisi başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek olan Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Belediye serisi başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolda final serisi başlıyor
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09 Mayıs 2022 14:21
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Safiport, yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Safiport, yarı finalde Ankara temsilcisi Nesibe Aydın'ı 3-0'lık seriyle mağlup ederek finale yükseldi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise bir başka başkent temsilcisi OGM Ormanspor'u 3-0'lık seriyle geçti ve finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinin duyurulan maç programı şu şekilde:

10.5.2022 19.00 Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi İstanbul Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu
12.5.2022 19.00 Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi İstanbul Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu
15.5.2022 15.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Safiport Mersin Servet Tazegül Spor Salonu
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