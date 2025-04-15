Haber Tarihi: 15 Nisan 2025 12:16 - Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 12:16

KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE KONULARI (15 NİSAN 2025) | Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman, saat kaçta yapılacak? Masadaki konular neler? Öğretmen atama takvimi için gözler Beştepe'de!

Kabine Toplantısı saati ve gündeme gelecek konular vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, konuları ve kararları için tüm dikkatler Beştepe'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi konuları, ekonomideki son durum ve terörle mücadele gibi konular ele alınacak. Bakanların katılımı ile hafta başında gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda öğretmen atama takviminin ele alınmasına yönelik beklentiler arttı. En son Ramazan Bayramı öncesi 24 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ile ilişkiler, Ukrayna'da devam eden savaş, ABD ile ticari ilişkiler ve ülke gündemine dair pek çok konu hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Tüm gözler şimdi Kabine Toplantısı saat kaçta? sorusunun yanıtında. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine Toplantısı konuları neler? İşte, ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE KONULARI (15 NİSAN 2025) | Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman, saat kaçta yapılacak? Masadaki konular neler? Öğretmen atama takvimi için gözler Beştepe'de!
Abone Ol
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı son dakika kararları, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Belirli aralıklarla yapılan Kabine Toplantısı, geçen hafta AK Parti MYK toplantısı nedeniyle düzenlenemedi. Önemli konuların masada olacağı kritik Kabine Toplantısı'nın 15 Nisan Salı günü yapılması bekleniyor. Toplantıda, diplomatik temasın gerçekleştirildiği Antalya Diplomasi Forumu masada olacak. Ayrıca terörsüz Türkiye, ekonomideki son gelişmeler gibi konular da Kabine Toplantısı gündem maddelerinden olacak. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman? İşte, 15 Nisan 2025 Kabine Toplantısı konuları hakkında bilgiler.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 15 Nisan Salı günü yapılması bekleniyor. Toplantının öğleden sonra saat 15:00'te başlaması ve akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması ön görülüyor.

Son olarak 24 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine toplantısında, Avrupa Birliği ilişkileri, Gazze gündemi ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi pek çok önemli başlık ele alınmıştı. Toplantıda ayrıca ABD ile ticari ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de değerlendirilmişti.

15 NİSAN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirileceği Kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durum da ele alınacak konuların başında geliyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca hafta sonu binlerce uluslararası katılımla Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan birçok mevkidaşıyla bir araya geldi. Kabine'de bu toplantılara ilişkin değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ADIMLARI

İmralı'dan terör örgütüne silah bırakma çağrısının ardından bu çağrının yansımaları ile 'Terörsüz Türkiye' için atılan ve atılması planlanan adımlar da ele alınacak. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde terör örgütü nasıl silah bırakacak, PYD/YPG bu süreçte nasıl bir yol izleyecek, süreç nasıl gözlemlenecek gibi konular konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etmişti. Bu toplantının da Kabine'de gündeme gelmesi bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında ekonomiye de ayrı bir başlık açılacağı belirtiliyor. Ekonomideki son durum, fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sergen Yalçın: 'Doktor sensin, ameliyatı sen yapacaksın!' Beşiktaş Sergen Yalçın: "Doktor sensin, ameliyatı sen yapacaksın!"
Beşiktaş'ta kritik haftalar başlıyor! Beşiktaş Beşiktaş'ta kritik haftalar başlıyor!
KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE KONULARI (15 NİSAN 2025) | Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman, saat kaçta yapılacak? Masadaki konular neler? Öğretmen atama takvimi için gözler Beştepe'de! Gündem KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE KONULARI (15 NİSAN 2025) | Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman, saat kaçta yapılacak? Masadaki konular neler? Öğretmen atama takvimi için gözler Beştepe'de!
Okan Buruk, Süper Lig'in genç yıldızını beğendi! Galatasaray Okan Buruk, Süper Lig'in genç yıldızını beğendi!
2025 Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Gündem 2025 Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı! Galatasaray Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı!
İngiltere'de manşet Vitor Pereira: 53 yıl sonra ilk! Wolverhampton İngiltere'de manşet Vitor Pereira: 53 yıl sonra ilk!
Gönderilen Aboubakar, 2025'te Immobile'yi geçti! Beşiktaş Gönderilen Aboubakar, 2025'te Immobile'yi geçti!
Okan Buruk: 'Üçte üç ile şampiyonuz' Galatasaray Okan Buruk: "Üçte üç ile şampiyonuz"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Benfica'ya üçüncü Türk: Yunus Akgün!
2
Murat Sancak'tan transfer açıklaması: Deniz Dönmezer
3
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: "Ali Koç aradı"
4
Galatasaray'da İlkay yerine gündemde o var!
5
Eyüpspor'dan Berke Özer ve Galatasaray için açıklama!
6
Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Fenerbahçe açıklaması!
7
Fenerbahçe'den orta sahaya Abdoulaye Toure hamlesi!

SON HABERLER