KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE KONULARI (15 NİSAN 2025) | Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman, saat kaçta yapılacak? Masadaki konular neler? Öğretmen atama takvimi için gözler Beştepe'de!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı son dakika kararları, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Belirli aralıklarla yapılan Kabine Toplantısı, geçen hafta AK Parti MYK toplantısı nedeniyle düzenlenemedi. Önemli konuların masada olacağı kritik Kabine Toplantısı'nın 15 Nisan Salı günü yapılması bekleniyor. Toplantıda, diplomatik temasın gerçekleştirildiği Antalya Diplomasi Forumu masada olacak. Ayrıca terörsüz Türkiye, ekonomideki son gelişmeler gibi konular da Kabine Toplantısı gündem maddelerinden olacak. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman? İşte, 15 Nisan 2025 Kabine Toplantısı konuları hakkında bilgiler.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 15 Nisan Salı günü yapılması bekleniyor. Toplantının öğleden sonra saat 15:00'te başlaması ve akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması ön görülüyor.

Son olarak 24 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine toplantısında, Avrupa Birliği ilişkileri, Gazze gündemi ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi pek çok önemli başlık ele alınmıştı. Toplantıda ayrıca ABD ile ticari ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de değerlendirilmişti.

Bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirileceği Kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durum da ele alınacak konuların başında geliyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca hafta sonu binlerce uluslararası katılımla Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan birçok mevkidaşıyla bir araya geldi. Kabine'de bu toplantılara ilişkin değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor.

İmralı'dan terör örgütüne silah bırakma çağrısının ardından bu çağrının yansımaları ile 'Terörsüz Türkiye' için atılan ve atılması planlanan adımlar da ele alınacak. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde terör örgütü nasıl silah bırakacak, PYD/YPG bu süreçte nasıl bir yol izleyecek, süreç nasıl gözlemlenecek gibi konular konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etmişti. Bu toplantının da Kabine'de gündeme gelmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında ekonomiye de ayrı bir başlık açılacağı belirtiliyor. Ekonomideki son durum, fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor.