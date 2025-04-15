Kabine Toplantısı Bitti mi, Ne Zaman Biter, Bitecek?

Kabine toplantısının ne zaman sona ereceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklayacak. Özellikle eiç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadele çalışmaları toplantıda görüşülecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.24'te başladı.



Toplantının saat 18.00'de sona ermesi ve toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadele çalışmalarının ele alınacağı belirtildi.

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