Juventus'ta Allegri'nin yerine üç sürpriz aday!

Serie A ekiplerinden Juventus'takoltuğu tehlikeye girdi ve yerine geçebilecek adaylar belirlendi.Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e elenmesi durumunda teknik direktör MAx Allegri ile yolları ayıracak.Haberde; Allegri'nin yerineve'ın düşünüldüğü belirtildi.Juventus yönetiminin ilk tercihinin Zinedine Zidane olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısızlık durumunda hemen harekete geçeceği ileri sürüldü.