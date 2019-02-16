Juventus'ta Allegri'nin yerine üç sürpriz aday!

Serie A ekiplerinden Juventus'ta Max Allegri'nin koltuğu tehlikeye girdi ve yerine geçebilecek adaylar belirlendi.
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e elenmesi durumunda teknik direktör MAx Allegri ile yolları ayıracak.
Haberde; Allegri'nin yerine Zinedine Zidane, Jurgen Klopp ve Didier Deschamps'ın düşünüldüğü belirtildi.
Juventus yönetiminin ilk tercihinin Zinedine Zidane olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısızlık durumunda hemen harekete geçeceği ileri sürüldü.
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Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e elenmesi durumunda teknik direktör MAx Allegri ile yolları ayıracak.
Haberde; Allegri'nin yerine Zinedine Zidane, Jurgen Klopp ve Didier Deschamps'ın düşünüldüğü belirtildi.
Juventus yönetiminin ilk tercihinin Zinedine Zidane olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısızlık durumunda hemen harekete geçeceği ileri sürüldü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın