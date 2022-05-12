Juventus'ta Chiellini dönemi bitiyor

Giorgio Chiellini 17 yılın ardından sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Juventus'ta Chiellini dönemi bitiyor
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12 Mayıs 2022 01:23
Juventus'un kaptanı Giorgio Chiellini, siyah beyazlı takımdan sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Inter'e kaybettikleri İtalya Kupası finali sonrası açıklamada bulunan Chiellinş, 17 yılın ardından Juventus'tan ayrılma kararı aldığını söyledi.

Seçimini tamamen kendisi yaptığını belirten deneyimli savunmacı, "Pazartesi günü Juventus Stadı'na veda ediyorum. Sonra belki Floransa'da biraz zaman geçiririm. Bu yüzde 100 benim kendi seçimim, bu takımdan sevinç ve sakin kafayla ayrılıyorum" diye konuştu.

37 yaşındaki Chiellini'nin MLS'ten 2 takımla görüşme halinde olduğu ancak henüz kararını vermediği biliniyor.

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