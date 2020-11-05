Juventus Macaristan'da farka gitti

Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde Macar ekibi Ferencvaros ile Juventus karşı karşıya geldi.



Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Juventus 4-1 kazanarak rahat bir galibiyet aldı.



Karşılaşmanın 7. dakikasında Juventus Morata'nın golü ile öne geçerken ilk yarı da İtalyan ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.



İkinci yarının hemen başında değişiklikler yapan siyah beyazlı ekip bu kez Cristiano Ronaldo'nun asistinde yeniden Morata'nın golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise Dybala skoru 3-0 yaptı ve farkı üçe çıkardı. 82. dakikaya gelindiğinde Dvali kendi kalesine golünü atarken fark 4 oldu. 90. dakikada Boli Ferencvaros'un tek golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus 3 puanı alan taraf oldu.



Öte yandan Milli futbolcumuz Merih Demiral maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Juventus, üçüncü maçında ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Ferencvaros ise 1 puanda kaldı.



