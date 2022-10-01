Jorge Jesus ilk 11'in 7'sini belirledi

Fenerbahçe'de derbi öncesi iki stoper Attila Szalai ile Gustavo Henrique'nin formda olması dikkat çekiyor.



Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Bu ikili, Jesus'un talimatıyla sadece savunma değil hücum güçlerinin de önemli bir parçası olacak, duran toplarda ileri çıkarak gol arayacak. Tecrübeli teknik adam, savunma arkasına atılacak toplar için de bu iki ismi uyardı. Jesus'un agresif pres oyununda bu ikili orta sahaya kadar çıkarak, rakip yarı sahada yapılacak prese destek verecek. Beşiktaş'ın gol silahı 1.97'lik Weghorst'u 1.96'lık Gustavo Henrique kilitleyecek, kafa toplarında Weghorst'a fırsat tanımayacak.



ORTA SAHA ARAO-CRESPO



Fenerbahçe'de orta sahada Crespo ve Arao'ya büyük görev düşüyor. Her iki futbolcu defansif özellikleriyle Beşiktaş'ın pas trafiğini çekmeye çalışacak. Arao daha ön planda olup orta sahada takımın hücumlarını yönlendirecek. Öte yandan Jesus'un bu maç için 3'lü savunma sistemiyle ilgili de çalışmalar yaptığı öğrenildi. Jesus, sürpriz yapabilir.



JESUS'UN 7 İSMİ BELLİ



Jesus, Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Sarı-lacivertli takımda 7 ismin yeri şu an garanti. Kaleyi Altay Bayındır koruyacak, savunmada stoperde Szalai ve Henrique değişmez ikili oldu. Orta sahada Willian Arao-Crespo, hücumda ise Valencia'nın yanı sıra 3 yerli kuralı nedeniyle de Ferdi Kadıoğlu oynayacak. Teknik direktör Jesus 4 isim konusunda ise henüz kararını vermedi.





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