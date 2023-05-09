NBA, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in Phoenix Suns'a karşı 5. maçta uzaklaştırma cezası almayacağını, ancak 25 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.



Jokic'e 4. maçta Suns'ın sahibi Mat Ishbia'yı kalabalığın arasında topu almaya çalışırken hafifçe ittiği için 25 bin dolar para cezası verildiği, ancak bu gece 2-2 berabere olan serinin 5. maçında oynayabileceği açıklandı.



Nuggets yıldızı, geçtiğimiz Pazar gecesi oynanan 4. maçın ikinci çeyreğinde saha kenarında oturan Ishbia'dan topu almaya çalışırken kendisini hafifçe dirseğiyle ittirmiş ve teknik faul almıştı.



Ishbia ise Jokic'in herhangi bir ceza almasını istemediğini, Twitter'da şu şekilde belirtti:



"Harika geçen bir seride, Suns için harika bir galibiyet oldu. Konuşulan tek hikaye de bu olmalı. O olay nedeniyle kimseye uzaklaştırma veya para cezası vermek doğru olmaz. Jokic'e saygım büyük ve böyle bir şey görmek istemem. 5. maç için heyecanım tavan! Bastır Suns!"





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