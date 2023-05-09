Jokic'e uzaklaştırma cezası yok, fakat 25 bin dolar ödeyecek!

NBA, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in Phoenix Suns'a karşı 5. maçta uzaklaştırma cezası almayacağını, ancak 25 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Jokic'e uzaklaştırma cezası yok, fakat 25 bin dolar ödeyecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2023 11:14
NBA, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in Phoenix Suns'a karşı 5. maçta uzaklaştırma cezası almayacağını, ancak 25 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Jokic'e 4. maçta Suns'ın sahibi Mat Ishbia'yı kalabalığın arasında topu almaya çalışırken hafifçe ittiği için 25 bin dolar para cezası verildiği, ancak bu gece 2-2 berabere olan serinin 5. maçında oynayabileceği açıklandı.

Nuggets yıldızı, geçtiğimiz Pazar gecesi oynanan 4. maçın ikinci çeyreğinde saha kenarında oturan Ishbia'dan topu almaya çalışırken kendisini hafifçe dirseğiyle ittirmiş ve teknik faul almıştı.

Ishbia ise Jokic'in herhangi bir ceza almasını istemediğini, Twitter'da şu şekilde belirtti:

"Harika geçen bir seride, Suns için harika bir galibiyet oldu. Konuşulan tek hikaye de bu olmalı. O olay nedeniyle kimseye uzaklaştırma veya para cezası vermek doğru olmaz. Jokic'e saygım büyük ve böyle bir şey görmek istemem. 5. maç için heyecanım tavan! Bastır Suns!"

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery