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John Lucas III, Lakers'ın yardımcı koçu oldu

Eski NBA oyuncusu John Lucas III'ün Los Angeles Lakers koçluk kadrosuna katılacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu John Lucas III'ün Los Angeles Lakers koçluk kadrosuna katılacağı bildirildi.

Eski NBA veteranı Lucas, başantrenör Frank Vogel'ın kadrosunda yer alacak.

Lucas, NBA kariyerinde Houston Rockets, Chicago Bulls, Toronto Raptors, Utah Jazz, Detroit Pistons ve Minnesota Timberwolves formaları giymişti.

Emekliliği sonrası Lucas, Timberwolves için 2017-19 yılları arasında yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Lucas'ın aynı zamanda babası da altı sezon NBA başantrenörü olarak San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers ile çalışmış bir NBA koçu ve şu anda Rockets'ın koçluk kadrosunun bir parçası.


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