Jhon Duran: 'Ben kahraman değilim'

Fenerbahçe 'ye, Galatasaray karşısında beraberlik golünü kaydeden Jhon Duran, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEN KAHRAMAN DEĞİLİM!"





Duran, "kahraman" söylemlerine şu sözlerle karşılık, "Kahraman değilim. Ben sadece takımıma yardım etmek için çalıştım. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Derbiler zordur. İlk derbiyi kazandık, bugün berabere kaldık. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum." dedi.





"BÜTÜN TAKIM OLARAK DÜŞÜNDÜK"

"Biraz daha süre olsaydı kazanabilir miydiniz?" sorusuna Duran şu yanıtı verdi:





"Bence evet. Biz bütün takım olarak bunu düşündük. Oyunun sonunda üstün olan bizdik. 10 dakika daha olsaydı keşke. Bu şekilde bitti. Yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara hazırlanmak..."



