Fenerbahçe - Göztepe maçının 50. dakikasında konuk takım Göztepe, Cameron Jerome'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.Maçın 50. dakikasında Sadık Çiftpınar'a çok sert bir faul yapan Jerome, hakem Suat Arslanboğa tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Göztepe'nin forvet oyuncusunun sert hareketi, Fenerbahçe futbolcuları ve taraftarından tepki topladı.Pozisyonun ardından Sadık sakatlanırken, önce maça devam etmek istedi ancak daha sonra oyuna devam edemedi ve yerini Jailson'a bıraktı.