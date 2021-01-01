Jefferson'dan, LeBron'u eleştiren Barkley'ye yanıt!

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, NBA efsanesi Charles Barkley'nin, süpertakımların Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in mirasına zarar verdiğine dair ifadesine yanıt verdi.



Barkley geçtiğimiz günlerde James'in şampiyonluk kazanmak için "takımlarını yıldız oyuncularla doldurduğunu" ve kendisinin Kobe Bryant'tan daha iyi bir oyuncu olmadığını söylemişti.



LeBron'un eski takım arkadaşı Jefferson, Lakers yıldızının kendisiyle oynamaları için diğer üst düzey yıldızları toplamasının, ona karşı kullanılmaması gerektiğini açıkladı:



"Aslında Chuck haklı. LeBron, Shaq ile Kobe gibi bir takıma Draft edilmemişti. Cavs, LeBron'un ilk 8 yılında bir Pippen'ı asla bulamamıştı, çünkü o kadar iyiydi ki, takım hiçbir zaman yüksekten Draft hakkı kullanamamıştı. Şunu da not düşmek gerekir ki, Charles, Dr.J, Moses Malone ve diğer iki Hall of Fame oyuncusundan oluşan bir ekibe Draft edilmişti. Yine de ne demek istediğini anlıyorum."



