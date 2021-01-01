Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jefferson'dan, LeBron'u eleştiren Barkley'ye yanıt!

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, NBA efsanesi Charles Barkley'nin, süpertakımların Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in mirasına zarar verdiğine dair ifadesine yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, NBA efsanesi Charles Barkley'nin, süpertakımların Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in mirasına zarar verdiğine dair ifadesine yanıt verdi.

Barkley geçtiğimiz günlerde James'in şampiyonluk kazanmak için "takımlarını yıldız oyuncularla doldurduğunu" ve kendisinin Kobe Bryant'tan daha iyi bir oyuncu olmadığını söylemişti.

LeBron'un eski takım arkadaşı Jefferson, Lakers yıldızının kendisiyle oynamaları için diğer üst düzey yıldızları toplamasının, ona karşı kullanılmaması gerektiğini açıkladı:

"Aslında Chuck haklı. LeBron, Shaq ile Kobe gibi bir takıma Draft edilmemişti. Cavs, LeBron'un ilk 8 yılında bir Pippen'ı asla bulamamıştı, çünkü o kadar iyiydi ki, takım hiçbir zaman yüksekten Draft hakkı kullanamamıştı. Şunu da not düşmek gerekir ki, Charles, Dr.J, Moses Malone ve diğer iki Hall of Fame oyuncusundan oluşan bir ekibe Draft edilmişti. Yine de ne demek istediğini anlıyorum."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal