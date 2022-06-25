James Rodriguez, Brezilya yolcusu

Al Rayyan'da forma giyen ve adı Galatasaray ile de anılan James Rodriguez, Brezilya'ya transfer oluyor.



Brezilya ekibi Botafogo'nun, Kolombiyalı golcü için Al Rayyan ile 5.3 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı aktarıldı.



James Rodriguez'in, Botafogo ile yıllık ücret ve kontrat süresi görüşmelerinin ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi.



30 yaşındaki James Rodriguez, kariyerinde; Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.





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