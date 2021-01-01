Jackson: "Fox, Bugatti hızında hareket ediyor"

LA Clippers point guardı Reggie Jackson, Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox'a ve hızına övgüde bulundu.



Fox, 36 sayı ve 7 asist kaydettiği dün geceki 113-110'luk galibiyette, maçın yıldızı konumundaydı.



Maç sonrası röportajında Jackson, oyun boyunca hızına yetişmekte zorlandığı Fox için şu ifadeleri kullandı:



"Ligde birçok hızlı oyuncu var ama bu adam, Bugatti hızında hareket ediyor. Dürüst olmak gerekirse, şutlarımız girmediğinde onun için çok güzel olmalı, çünkü hemen farklı bir vitese geçebiliyor ve adamlarıma doğru koşarak potaya saldırabiliyor."



