Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jackson: "Fox, Bugatti hızında hareket ediyor"

LA Clippers point guardı Reggie Jackson, Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox'a ve hızına övgüde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers point guardı Reggie Jackson, Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox'a ve hızına övgüde bulundu.

Fox, 36 sayı ve 7 asist kaydettiği dün geceki 113-110'luk galibiyette, maçın yıldızı konumundaydı.

Maç sonrası röportajında Jackson, oyun boyunca hızına yetişmekte zorlandığı Fox için şu ifadeleri kullandı:

"Ligde birçok hızlı oyuncu var ama bu adam, Bugatti hızında hareket ediyor. Dürüst olmak gerekirse, şutlarımız girmediğinde onun için çok güzel olmalı, çünkü hemen farklı bir vitese geçebiliyor ve adamlarıma doğru koşarak potaya saldırabiliyor."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal